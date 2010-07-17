В Тибете запретили пользоваться полиэтиленовыми пакетами
10:05, 17 июля 2010Мир
1265 0
Толщиной менее 0,025мм
Власти Китая запретили использование полиэтиленовых пакетов в Тибетском автономном районе в связи с «хрупкостью» его экологии, передает Газета.Ru.
Правительством принят запрет на производство, продажу и использование полиэтиленовых пакетов толщиной менее 0,025мм. Новые правила должны полностью вступить в силу до конца этого года.
Также китайское правительство обязало региональных чиновников способствовать переходу населения на использование пакетов из натуральных материалов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter