Миллер назвал заявление Беларуси попыткой создать ложный офсайд

Переговоры Газпрома с Беларусью о долгах Минска за газ закончились безрезультатно

Об этом заявил председатель правления Газпрома Алексей Миллер. В кулуарах Экономического форума в Петербурге Миллер сказал, что не уверен в возможности продолжения переговоров. Миллер назвал заявление Беларуси о том, что это Россия должна за транзит газа в Европу попыткой создать ложный офсайд.

Эхо Москвы