Миллер назвал заявление Беларуси попыткой создать ложный офсайд

17:50, 19 июня 2010
Мир
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Переговоры зашли в тупик

Переговоры Газпрома с Беларусью о долгах Минска за газ закончились безрезультатно

Об этом заявил председатель правления Газпрома Алексей Миллер. В кулуарах Экономического форума в Петербурге Миллер сказал, что не уверен в возможности продолжения переговоров. Миллер назвал заявление Беларуси о том, что это Россия должна за транзит газа в Европу попыткой создать ложный офсайд.

Эхо Москвы

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