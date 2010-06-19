Миллер назвал заявление Беларуси попыткой создать ложный офсайд
17:50, 19 июня 2010Мир
2376 0
Переговоры зашли в тупик
Переговоры Газпрома с Беларусью о долгах Минска за газ закончились безрезультатно
Об этом заявил председатель правления Газпрома Алексей Миллер. В кулуарах Экономического форума в Петербурге Миллер сказал, что не уверен в возможности продолжения переговоров. Миллер назвал заявление Беларуси о том, что это Россия должна за транзит газа в Европу попыткой создать ложный офсайд.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter