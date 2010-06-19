В Винницком генконсульстве пройдут выборы Президента Польши

В Винницком Генеральном консульстве Республики Польша зарегистрировалось 70 граждан Польши, которые будут голосовать на выборах Президента Польши 20 июня 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил консул Анджей СЛОМСКИ.

«20 июня в Винницком генконсульстве будут проходить выборы Президента Польши. Две кабинки для голосования уже оборудованы и урна уже также подготовлена. У нас в списке около 70 граждан Польши, которые зарегистрировались для голосования», - сообщил он.

Консул отметил, что ожидается довольно много граждан, которые будут голосовать по спецразрешениям, но точное их количество будет известно уже после голосования.

Как сообщал УНИАН, 20 июня состоится первый тур выборов Президента Польши.

Выборы проводятся из-за трагической гибели главы Польского государства Леха Качинского.

Второй тур должен состояться 4 июля.