Румына и болгарина посадили за шпионаж в пользу Украины

Суд Румынии приговорил двух человек к 12,5 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Офицер министерства обороны Румынии Флоричел Аким (Floricel Achim) и гражданин Болгарии Петр Зикулов были арестованы в марте 2009 года в Бухаресте по подозрению в передаче секретных документов за рубеж. По данным следствия, с 2002-го по 2008 год Аким передавал Зикулову бумаги, разглашение содержания которых могло поставить под удар безопасность Румынии. В обмен он получал от 800 до 1000 евро. Болгарин же передавал документы представителям Украины, заявила сторона обвинения.

Весной 2009 года шпионский скандал ухудшил отношения между Румынией и Украиной. Тогда Бухарест выслал украинского военного атташе, а президент Траян Бэсеску отменил визит в Киев. Украинские СМИ сообщали, что Киев выслал двух румынских дипломатов - военного атташе по вопросам обороны Филипа Раду и секретаря генконсульства Румынии в Черновцах Юстиниана Фокша.