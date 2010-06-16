Украина передала США рассекреченные документы о пропавших во Вьетнаме

Украинские военные передали представителям Министерства обороны США копии архивных документов, касающиеся розыска американских военных, пропавших без вести во время боевых действий в Корее и Вьетнаме.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерство обороны Украины, в Киеве состоялась встреча временно исполняющего обязанности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майора Игоря ФЕДОТОВА с представителями Департамента Министерства обороны США по делам военнопленных и лиц, пропавших без вести. Во встрече также приняли участие заместитель начальника управления военного сотрудничества Центрального управления военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Игорь КОЗЫРЬКОВ, атташе по вопросам обороны и атташе Сухопутных войск Вооруженных сил США при Посольстве США в Украине полковник Ричард АНДЕРСОН, эксперты Департамента Министерства обороны США по делам военнопленных и лиц, пропавших без вести Светлана ШЕВЧЕНКО, Рени РИЧАРДСОН и Кристофер МАКДЕРМОТ, другие должностные лица.

Обращаясь к представителям американской делегации, И.ФЕДОТОВ отметил, что найденные и рассекреченные документы, которые передаются сегодня представителям Министерства обороны США, стали результатом почти пятилетней кропотливой работы украинских и американских специалистов.

С украинской стороны в этой работе активно участвовали руководство и сотрудники Отраслевого государственного архива Минобороны, Харьковского военного университета Воздушных Сил, специалисты Главного управления личного состава Генерального штаба ВС Украины и Командования Сухопутных войск, Центрального управления защиты информации и криптологии, рассекретившие более 1500 документов, сотрудники военных комиссариатов, проводившие розыск бывших участников военных конфликтов в Корее и Вьетнаме.

В свою очередь Р.АНДЕРСОН от имени оборонного ведомства и правительства США поблагодарил за проведенную работу по розыску документов, которые дадут возможность выяснить судьбу американских военнослужащих, пропавших без вести во время боевых действий в Корее и Вьетнаме.

По словам эксперта Департамента Министерства обороны США по делам военнопленных и лиц, пропавших без вести, С.ШЕВЧЕНКО, результаты совместной работы с украинскими специалистами позволяют официальным учреждениям США продолжить работу в этом направлении с другим странами, в частности, с Россией.

Стороны также выразили уверенность в том, что плодотворное сотрудничество между военными ведомствами Украины и США по делам военнопленных и лиц, пропавших без вести, будет продолжаться и в дальнейшем.

В конце встречи И.ФЕДОТОВ и С.ШЕВЧЕНКО подписали документы о передаче копий архивных документов американской стороне.