Медведев сделал День крещения Руси государственным праздником

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал закон о введении нового государственного праздника - памятного Дня крещения Руси, который будет отмечаться 28 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее закон, разработанный министерством культуры, был одобрен Госдумой и утвержден Советом Федерации. Новый праздник приравнивается к дням воинской славы и памятным датам, а значит, не будет выходным днем.

Инициатива введения Дня крещения Руси в число государственных памятных дат принадлежит Русской православной церкви, которая в этот день чтит память князя Владимира, при котором произошло крещение в 988 году.

Когда закон обсуждался в Совете Федерации, сенатор Амир ГАЛЛЯМОВ выступил с предложением утвердить памятную дату принятия ислама на Руси, которое произошло на 66 лет раньше крещения. Спикер верхней палаты парламента Сергей МИРОНОВ тогда рассказал, что такой законопроект уже разрабатывается.