В Центральной Америке жертвами урагана стали 145 человек

В странах Центральной Америки в результате наводнений и схода селевых потоков, вызванных ураганом "Агата", погибли, по меньшей мере, 145 человек.

Тысячи людей остались без крова, десятки числятся пропавшими без вести. Бригады спасателей пытаются добраться до изолированных поселений, где заблокированы местные жители, передает Радио «Свобода».

Больше всего пострадала Гватемала. В провинции Чималтенанго селевые потоки стерли с лица земли десятки поселений индейцев, блокированы дороги, разрушены мосты. Всего в стране в результате стихийного бедствия погибли 120 человек, более сотни тысяч эвакуированы.

Жертвами стихии в Гондурасе стали 15 человек, сообщается о двух пропавших без вести.

В Сальвадоре в результате наводнения погибли 10 человек, сообщил Президент страны Маурисио ФЬЮНЕС. 95% дорог страны повреждены селями, тем не менее, пока открыты для проезда. В результате наводнения затоплены, по меньшей мере, 20 деревень, где проживают около 6 тысяч местных жителей.