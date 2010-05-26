Польский эксперт: причина катастрофы самолета Качиньского - ошибка пилотов
17:45, 26 мая 2010Мир
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"Проигнорировали все предупреждения"
Причиной крушения польского самолета под Смоленском стала ошибка пилотов.
Об этом, как пишет Rzeczpospolita, заявил глава госкомиссии Польши по расследованию авиационных происшествий Эдмунд КЛИХ, сообщает Газета.ру.
«Пилоты проигнорировали все предупреждения и взяли на себя чрезмерный риск», – сказал он.
Как сообщал УНИАН, 10 апреля самолет Президента Польши Леха Качиньского, на борту которого находились 96 человек, разбился при заходе на посадку на военный аэродром под Смоленском.
Л.Качиньский с супругой и делегацией высокопоставленных должностных лиц планировал принять участие в траурных мероприятиях по случаю 70-й годовщины Катыньской трагедии.
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