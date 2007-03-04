На приеме у красноярского губернатора угощали сальмонеллой

В Красноярске с диагнозом "сальмонеллез" госпитализированы 150 человек. Как передает Лента.ру, все они отравились бутербродами на традиционном приеме "IQ-бал", который устраивает губернатор края для студентов. Среди отравившихся как студенты, так и работники администрации края, журналисты и представители компаний, выступивших спонсорами мероприятия.

Бал состоялся 1 марта в выставочно-деловом центре "Сибирь". В нем участвовало около полутора тысяч человек. Гости стали обращаться за медицинской помощью 2-3 марта. По данным "Нового региона", вечером 3 марта исполняющий обязанности прокурора Красноярска Владимир Часовикин возбудил по факту массового отравления уголовное дело по части 1 статьи статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Собственную комиссию по расследованию происшествия создала администрация Красноярского края.

Пресс-секретарь губернатора Игорь Астапов отметил, что фирмы, которые поставляли продукты для бала, ранее неоднократно обеспечивали подобные мероприятия и до сих пор не вызывали нареканий. Теперь их деятельность подвергнута проверке. Губернатор Александр Хлопонин своим распоряжением приостановил работу пунктов питания в центре "Сибирь".