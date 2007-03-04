Северная Корея готова свернуть ядерную программу

Корейская Народно-Демократическая Республика полностью готова свернуть свою ядерную программу и предоставить доступ к ядерным объектам инспекторам МАГАТЭ.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на Рейтер, об этом заявил представитель Южной Кореи на переговорах в Нью-Йорке Чун Юнг ВО.

Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Ге ГВАН со вторника находится в Нью-Йорке, в рамках первого официального визита подобного уровня в США с 2000 года.

"Я не думаю, что остались какие-либо сомнения по поводу готовности Северной Кореи приступить к осуществлению первоначальных шагов по приостановке своей ядерной программы. Пхеньян выразил согласие на это и намерен полностью выполнить все необходимые со своей стороны обязательства", - заявил Чун Юнг ВО, чьи слова цитируют южнокорейские СМИ, после встречи со своим северокорейским коллегой Ким Ге ГВАНОМ.

По итогам последнего раунда шестисторонних переговоров в Пекине Северная Корея в обмен на помощь обязалась остановить и опечатать ядерный реактор в Йонбене, предоставить список ядерных объектов и допустить в страну инспекторов МАГАТЭ.