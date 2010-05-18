Россия предложила США вместе строить самолеты Антонова

США изучают российское предложение о совместном производстве транспортного самолета Ан-124, заявил вице-премьер РФ Сергей Иванов.

"Мы обсуждали предложение по совместной работе по производству самолетов Ан-124 - самых больших грузовиков, - уже в новом облике, виде и новой рыночной оболочке. Речь идет о возможности совместного производства самолета, создания совместного предприятия, последующего разделения прав, продажу как российским покупателям, так и американским покупателям - военным и гражданским, а также создании схемы по последующему сервисному обслуживанию, то есть полный совместный проект", - сказал Иванов в беседе с российскими журналистами в Вашингтоне.

По его словам, администрация США пока не приняла решения об участии в проекте, однако, изучает предложение. Иванов отметил, что этот проект также рассматривается в Пентагоне.

"Минобороны США зафрахтовал парк уже имеющихся у РФ этих самолетов до 2016 года. Сейчас наши российские Ан-124, сделанные еще в Советском Союзе, эксплуатируются в хвост и в гриву в интересах американских потребителей. Мы предлагаем не фрахт, а полный проект", - приводит слова вице-премьера РИА "Новости".