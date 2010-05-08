Европа снова страдает из-за Эйяфьятлайокудля

Испания закрыла 16 аэропортов на севере страны из-за нового облака вулканического пепла.

Как сообщает РИА “Новости” со ссылкой на Управление испанскими аэропортами и воздушным транспортом, закрыты аэропорты городов Бильбао, Сан-Себастьян, Витория, Сарагоса, Памплона, Ла Риоха, Сантьяго-де-Компостела, Ла Корунья, Виго, Астурия, Сантандер, Леон, Вальядолид, Бургос, Саламанка, Леида.

Управление в своем решении временно закрыть аэропорты следует рекомендациям Eurocontrol. Аэропорты будут закрыты с 12.00 до 18.00 по местному времени. Решение об открытии аэропортов будет приниматься в зависимости от развития ситуации.

Вулкан Эйяфьятлайокудль, извержение которого началось 14 апреля, находится в 200 километрах к востоку от столицы Исландии Рейкьявика. В результате извержения в атмосферу было выброшено огромное облако пепла, что привело к закрытию воздушного пространства над значительной частью территории Европы почти на неделю.

В минувший четверг значительно возросла активность вулкана, и, по данным Eurocontrol, облако вулканической пыли к вечеру пятницы достигло неба Португалии.

На сегодня в аэропортах на севере Испании было запланировано 190 полетов. Португалия пока не закрыла свои аэропорты.