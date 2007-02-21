США призывают Украину наказать вандалов, осквернивших еврейское кладбище

Правительство США призывает соответствующие ведомства правительства Украины провести тщательное и быстрое расследование актов вандализма на еврейском кладбище в Одессе, чтобы привлечь виновных в этом преступлении к судебной ответственности.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве США в Украине.

Посольство выражает обеспокоенность сообщениями об осквернении во время последних выходных, 17-18 февраля, многих могил и памятников на еврейском кладбище в Одессе, где покоятся тысячи жертв Холокоста.

“Эти акты движимого ненавистью вандализма являются отвратительными и не должны иметь места в таком толерантном обществе как украинское”, подчеркивается в сообщении Посольства США.

В то же время Посольство одобряет действия мэра Одессы Эдуарда ГУРВИЦА в отношении восстановительных работ на кладбище и призывает город Одессу принять меры для недопущения подобных случаев в будущем.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 18 февраля злоумышленники осквернили Мемориал памяти жертв нацизма, возведенный на Люстдорфской дороге. На некоторых фрагментах скульптурного комплекса неизвестные вандалы начертили свастику, а на плитах оставили надписи: «Поздравляем с Холокостом».

По данным правоохранительных органов, также осквернены могилы на третьем еврейском кладбище.

Справка УНИАН. Мемориал памяти жертв нацизма находится на месте бывших пороховых складов, куда осенью 1941 года фашисты согнали 25 тысяч местных жителей, в основном евреев, и вскоре сожгли их живьем. Всего во время оккупации Одесской области, по оценкам исследователей, уничтожено около 240 тысяч мирных жителей.