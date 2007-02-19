Иран обвинил Россию в попытке задержать запуск ядерного реактора

Иранские власти обвинили российскую сторону в попытке задержать запуск реактора в г.Бушер. С соответствующим заявлением выступил заместитель главы Организации по атомной энергии Ирана Мохаммед Саеди. Он подчеркнул, что никаких задержек в платежах российской стороне за строительство атомной электростанции (АЭС) в Бушере не существует, передает Associated Press. "Иран никогда не задерживал платежи за Бушерскую атомную электростанцию", - заявил М.Саеди.

Ранее Федеральное агентство по атомной энергии (Росатом) сообщило, что сроки поставки топлива на АЭС в Бушере могут быть сдвинуты из-за несоблюдения иранской стороной графика платежей. По данным Росатома, у иранской стороны возникли сложности с финансированием проекта и на сегодня задержка составляет один месяц.

Согласно утвержденному ранее графику работ, физический пуск АЭС "Бушер" был запланирован на ноябрь 2007 г. Россия ведет строительство первого блока АЭС в рамках межправительственного соглашения с Ираном, заключенного в 1992 г.

РосБизнесКонсалтинг