В центре Парижа ограбили и подожгли банк

Неизвестные опустошили на выходных более сотни частных ячеек в банке LCL в центре Парижа, пробравшись в помещение через подвал и устроив пожар, чтобы замести следы.

Как передает РИА «Новости», руководство банка утверждает, что улов грабителей удастся подсчитать нескоро - нужно ждать списков имущества от клиентов, пользовавшихся услугами учреждения.

Следователи назвали инцидент "ограблением по старинке". Злоумышленники выбрали банк, где велись ремонтные работы. Они пробрались в помещение, расположенное неподалеку от Гранд-Опера, в ночь на воскресенье. Около 22-х часов охранник, услышав шум, зашел в подвальное помещение и столкнулся с тремя неизвестными. Его немедленно привязали к стулу и посадили лицом к стене, приказав не двигаться.

Грабители пробрались в хранилище через подвал соседнего помещения и вентиляционное отверстие. Пробив дыру в стене хранилища, они занялись ячейками. К 7 часам утра, по словам охранника, шум стих. Он почувствовал запах дыма и подал тревогу. Оказалось, грабители оставили инструменты в хранилище и подожгли помещение, чтобы замести следы. Сработала система пожаротушения, и часть подвального помещения залило водой. Свидетели видели, как четверо или пятеро людей в масках отъехали от здания на микроавтобусе.