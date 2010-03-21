На Кипре похитили останки двух архиепископов

На Кипре неизвестные грабители похитили останки двух архиепископов - Софрона III и Кирилла II, которые занимали высокие посты в греческой православной церковью в конце XIX – начале XX века.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на местную полицию, пустые гробы обнаружили на кладбище в столице страны – Никосии. Кроме того, была сдвинута мраморная плита на могиле еще одного архиепископа – Кирилла III.

«Очевидно, мы имеем дело с очередным случаем святотатства. К сожалению, в нашем обществе по-прежнему есть очень больные люди», – сказали в полиции.

Ранее на Кипре было перезахоронено тело экс-президента Тасоса Пападопулоса. Трое подозреваемых в его похищении задержаны.