Клинтон подшутил над здоровьем Чейни

Бывший президент США Билл Клинтон подшутил над состоянием здоровья вице-президента США при Джордже Буше Дика Чейни. Об этом сообщает Associated Press.

На ежегодном ужине, устраиваемым клубом видных журналистов и издателей Gridiron Club для политической и деловой элиты, Клинтон выразил уверенность в том, что реформа здравоохранения, провести которую пытается администрация президента Барака Обамы, в конечном итоге все же будет принята. При этом, подметил экс-президент, он не уверен, что сможет дожить до этого знаменательного дня.

"Это, вероятно, случится уже не при нас с Диком Чейни", - заметил Билл Клинтон, намекая на проблемы со здоровьем, преследующие как его самого, так и бывшего сторонника президента Буша.

Билл Клинтон, напомним, 12 февраля лег в больницу на операцию - ему было проведено стентирование. Спустя чуть более недели помощь врачей потребовалась уже Чейни, много лет испытывающему проблемы с сердцем - 23 февраля бывший вице-президент пережил свой очередной сердечный приступ.

Что касается ужина в Gridiron Club, то он прошел в традиционно дружеской атмосфере и сопровождался шутками и ироничными комментариями присутствовавших. В этом году члены клуба и гости отмечали 125-летие со дня первой встречи сообщества.

Лента.ру