Эстонские газеты вышли с пустыми полосами

Ведущие газеты Эстонии в четверг вышли с пустыми полосами в знак протеста против предложенного министром юстиции Рейном Лангом законопроекта, который, по мнению журналистов, ограничивает свободу прессы, сообщают эстонские СМИ. К акции протеста присоединились газеты Postimees, Eesti Paevaleht, Ohtuleht, Eesti Ekspress и Maaleht - в каждой из этих газет вышло как минимум по одной пустой полосе. Разработанный министерством юстиции проект закона о защите источников обязывает журналиста, при необходимости, выдать свой источник информации и лишает работника СМИ права защитить информатора, желающего сохранить анонимность. Законопроект содержит перечень случаев, когда журналист не имеет права скрывать имя информатора, за отказ назвать имя источника автору грозит денежный штраф и даже тюремное заключение.

РИА Новости