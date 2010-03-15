В МИД России возмущены «аморальным» сюжетом грузинского телевидения

МИД РФ заявляет, что сюжет грузинского телеканала «Имеди» о якобы вторжении российских войск на территорию Грузии нанес ущерб безопасности и стабильности в регионе.

Об этом УНИАН заявил официальный представитель МИД России Андрей НЕСТЕРЕНКО.

«Провокационная телепередача нанесла вполне конкретный ущерб безопасности и стабильности в регионе, существенно повысив градус напряженности в и без того непростой ситуации. Рассчитываем, что работающие в Грузии европейские наблюдатели, как и все международное сообщество, дадут этому принципиальную оценку. Политическая паранойя никогда не приносила пользы и не решала серьезных проблем ни в одном государстве», - подчеркнул А.НЕСТЕРЕНКО.

По его мнению, акция «Имеди» безответственна и аморальна прежде всего по отношению к грузинскому обществу, где она вызвала вполне объяснимую панику.

Он отметил, что в Грузии широко высказываются мнения о том, что провокация на телеканале «Имеди» не могла быть подготовлена без санкции властей.

«Впрочем, Президент Грузии и не скрывает своего одобрительного отношения к скандальной передаче, сценарий которой он назвал «максимально приближенным к реальности», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 13 марта вечером грузинская телекомпания «Имеди» передала в эфир «специальный репортаж о возможном развитии событий в Грузии в случае российской интервенции». Предупредив, что показывает сценарий возможных событий, «если грузинское общество не будет консолидировано против российского плана», телекомпания начала передачу с заставкой обычных новостей.

«Начинаем выпуск с учетом тех опасностей, которые политики и эксперты систематически обсуждают», - сказала ведущая, после чего начались «новости о вторжении и якобы убийстве Президента страны Михаила СААКАШВИЛИ».

Телекомпания показала кадры, на которых жители в панике пытаются покинуть Тбилиси. Было объявлено, что паника в Гори, в Мцхета, в других регионах.

Между тем, передача вызвала настоящую панику по всей стране, поскольку те зрители, кто не видел заставку, всерьез восприняли передачу. Люди со всех концов страны стали звонить друг другу и в студию телеканала, чтобы выяснить, что происходит в действительности.