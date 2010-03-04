На Тайване произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло сегодня в 35 километрах к северо-востоку от города Тайдун на острове Тайвань.

Как передает РИА «Новости»,эпицентр подземного толчка был расположен на глубине в шесть километров.

В результате было приостановлено сообщение на скоростной железнодорожной линии, соединяющей столицу с югом острова. Сообщается, что один из поездов сошел с рельсов. В самой столице произошли перебои с электричеством. По словам местных сейсмологов, землетрясение на острове не связано с повторными подземными толчками, следующими после разрушительного землетрясения в Чили, где погибли более 800 человек.

Остров Тайвань находится на стыке двух тектонических плит и является одной из самых сейсмически активных зон планеты. Самое сильное землетрясение - магнитудой 7,6 - произошло на острове в сентябре 1999 года и унесло жизни около 2,4 тыс. человек.