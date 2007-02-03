В Ираке самый кровавый теракт с начала года - 121 убитый

В Ираке совершен самый кровавый теракт с начала года. Число погибших в результате подрыва грузовика на рынке в багдадском районе Садрия достигло, по данным полиции, 121 человека, число раненых превысило 220 человек.

В настоящее время печальный рекорд по количеству погибших в результате одного взрыва в Ираке, составляет 125 человек. Именно столько людей погибли 28 февраля 2005 года в иракском городе эль-Хилла в результате взрыва автомобиля, которым управлял террорист-смертник. Тогда были ранены 130 человек, отмечает Reuters.