В Ираке самый кровавый теракт с начала года - 121 убитый
19:44, 03 февраля 2007Мир
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Печальный рекорд - 125 - установлен год назад
В Ираке совершен самый кровавый теракт с начала года. Число погибших в результате подрыва грузовика на рынке в багдадском районе Садрия достигло, по данным полиции, 121 человека, число раненых превысило 220 человек.
В настоящее время печальный рекорд по количеству погибших в результате одного взрыва в Ираке, составляет 125 человек. Именно столько людей погибли 28 февраля 2005 года в иракском городе эль-Хилла в результате взрыва автомобиля, которым управлял террорист-смертник. Тогда были ранены 130 человек, отмечает Reuters.
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