В Польше Тимошенко набрала 80%

Глава украинского правительства Юлия ТИМОШЕНКО во втором туре выборов Президента Украины в Польше набрала почти в 6 раз больше голосов украинских избирателей, чем лидера оппозиции Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом свидетельствуют данные, переданные УНИАН представителями созданных на польской территории четырех избирательных участков.

Согласно этим данным, свои голоса за Ю.ТИМОШЕНКО отдали почти 80% украинцев, которые приняли участие в выборах на польской территории, в то время, как В.ЯНУКОВИЧА поддержали около 13,5% украинских избирателей в Польше.

Около 7% украинцев не поддержало ни одного из кандидатов.

В общей сложности в выборах приняли участие немногим более 1,6 тысяч украинцев, из 7,2 тысяч внесенных в списки избирателей.

При этом свыше 65% проголосовавших, не были включены в основной список избирателей и смогли проголосовать благодаря процедуре написания заявления-жалобы, введенного Центральной избирательной комиссией 4 января этого года.

Явка во втором туре во всех участках выросла к почти до 23% из 17% в первом туре.

Больше всего украинцев проголосовали в Варшаве – немногим более тысячи человек, в Люблине и Гданьске около 200 и еще почти 270 в Кракове.

Самая высокая явка была зафиксирована в польской столице, где проголосовало 40% избирателей внесенных в списки. (При этом 760 человек проголосовали по заявлениям-жалобами - УНИАН).

Наименьшая явка была в Кракове - 11%.

В Люблине и Гданьске проголосовало 18% и 15% внесенных в списки избирателей.

Представители избирательных комиссий в Гданьске, Люблине и Кракове сообщили УНИАН, что выборы прошли спокойно и все желающие смогли проголосовать.

Во время голосования в Варшаве возникал конфликт из-за того, что некоторые украинцы не смогли голосовать с заявкой на трудоустройство в Польше, хотя с тем документом, который они предъявляли, голосовали в первом туре 17 января.

Представители других участков заявили УНИАН, что у них не было лиц, желавших голосовать с заявкой на трудоустройство.

Как сообщал УНИАН, в первом туре выборов 17 января ТИМОШЕНКО поддержали свыше 36% украинских избирателей в Польше, а ЯНУКОВИЧА 11%.

Справка УНИАН. В Польше, по разным данным, может быть от 60 до 320 тысяч украинских граждан, которые чаще всего находятся на польской территории на заработках.

В общей сложности, по оценкам экспертов, за рубежом Украины могут находиться от 3 до 5 миллионов граждан 46 миллионной Украины.

Официально для украинцев за рубежом было создано 113 избирательных участков, где в списках избирателей зарегистрировано свыше 400 тысяч украинцев.