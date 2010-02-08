В Польше считают, что Янукович будет Кучмой

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ на посту Президента Украины, скорее всего, будет вести прагматичную политику, которая будет заключаться в лавировании между Западом и Востоком, как это делал бывший глава Украинского государства Леонид КУЧМА.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение высказали большинство польских экспертов, которые на специальной конференции в понедельник анализировали в Варшаве результаты президентских выборов в Украине.

Директор польско-украинского фонда PAUCI Ян ПЕКЛО выразил сомнение, что В.ЯНУКОВИЧ, который, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии Украины, выиграл выборы, будет делать резкие движения, направленные на более интенсивное сотрудничество с Россией.

По мнению эксперта, он также не будет замораживать отношения с Европейским Союзом и с НАТО, пытаясь максимально использовать выгоды, которые вытекают из сотрудничества с этими организациями.

Это мнение поддержал аналитик Варшавского университета Анджей ШЕПТИЦКИЙ, который напомнил, что в значительной мере собственно такую политику раньше проводил Леонид КУЧМА, который руководил Украиной с 1994 по 2004 год и ставленником которого на выборах шесть лет назад был В.ЯНУКОВИЧ.

Советник украинского правительства по экономическим реформам Марчин СВЕНЧИЦКИ сказал, что В.ЯНУКОВИЧ будет вынужден сохранять и развивать добрососедские отношения с Российской Федерацией, которая является главным поставщиком газа в Украину и имеет ряд других рычагов влияния на украинскую власть.

Он не исключил определенных уступок В.ЯНУКОВИЧА россиянам, отметив, что вряд ли может дойти до полной переориентации внешней политики Украины новым Президентом на исключительно пророссийские принципы.

Я.ПЕКЛО также отметил, что В.ЯНУКОВИЧУ будет сложнее работать Президентом Украины, чем Л.КУЧМЕ, поскольку в стране сейчас действуют свободные медиа и активное гражданское общество, чего не было до Помаранчевой революции 2004 года.

Эксперты заявили, что вряд ли лидеру Партии регионов удастся повернуть ситуацию к временам правления Л.КУЧМЫ, которые ассоциируются с нехваткой доступа к медиа оппозиции и так называемыми «темниками» с инструкциями, как освещать события в государстве и за рубежом.

Организаторами конференции, в которой приняли участие ведущие польские эксперты, специализирующиеся на украинской тематике, выступили PAUCI, Институт общественных дел, фонд Новая Восточная Европа и Институт международных отношений Варшавского университета.