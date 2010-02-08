Президентские выборы в Коста-Рике выиграла женщина (фото)
05:47, 08 февраля 2010Мир
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Кандидат от левой правящей партии
На президентских выборах в Коста-Рике побеждает кандидат от левой правящей Партии национального освобождения Лаура ЧИНЧИЛЬЯ МИРАНДА.
Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия, передает РИА «Новости».
После обработки 11,35 % протоколов Л.ЧИНЧИЛЬЯ набирает 48,66%.
Ее ближайший соперник, 49-летний Отто ГЕВАРА от правой Партии освободительного движения, имеет 22,46%.
Глава левоцентристской Партии гражданского действия, 55-летний Оттон СОЛИС, имеет поддержку более 21% избирателей.
Согласно местному законодательству, на президентских выборах в Коста-Рике кандидату на пост главы государства достаточно преодолеть отметку в 40% голосов, чтобы добиться избрания уже в первом туре.
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