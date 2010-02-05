Польский президент осудил присвоение Бандере звания Героя

Президент Польши Лех Качиньский осудил присвоение звания Героя Украины главе Организации украинских националистов Степану Бандере. Сообщение об этом размещено на официальном сайте главы польского государства.

По мнению польского лидера, недавние действия президента Украины подрывают процесс исторического диалога и примирения. "Текущие политические интересы победили над исторической правдой".

Отмечается, что ОУН и Украинская повстанческая армия уничтожили на востоке Второй Речи Посполитой более 100 тысяч поляков "только потому, что они были поляками". "Эти убийства вызывают однозначный протест в польском обществе".

В завершение Качиньский указывает, что "надежное и прочное партнерство суверенных, свободных и демократических Польши и Украины соответствует национальным интересам двух стран. Мы не можем это забывать".