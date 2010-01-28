Умер Джером Сэлинджер

На 92-м году жизни скончался автор книги "Над пропастью во ржи" Джером Дэвид Сэлинджер. По словам его сына, писатель умер в собственном доме в г.Корниш в американском штате Нью-Хэмпшир, передает Associated Press.

Дж.Сэлинджер родился 1 января 1919 г. в Нью-Йорке, в 1936 г. закончил военное училище в г.Вэлли-Фордж, штат Пенсильвания. Здесь он сочинил свои первые рассказы. В 1939 г. посещает литературные курсы при Колумбийском университете. В 1942 г. был призван в армию, в 1944 г. участвовал в высадке десанта в Нормандии.

Писательская карьера Сэлинджера началась с публикации коротких рассказов в нью-йоркских журналах. Первую известность Дж.Сэлинджеру принес короткий рассказ "Хорошо ловится рыбка-бананка" (1948 г.), а спустя 11 лет после первой публикации Сэлинджер выпустил свой единственный роман "Над пропастью во ржи" (1951 г.), который встретил дружное одобрение критики и оказал существенное влияние на мировую культуру второй половины XX века.

Обретя культовую популярность, Дж.Сэлинджер начал вести жизнь затворника, отказываясь давать интервью. После 1965 г. он прекратил печататься, сочиняя только для себя. Более того, наложил запрет на переиздание ранних сочинений (до рассказа "Хорошо ловится рыбка-бананка"), пресек несколько попыток издать его письма и написать продолжения романа.

В последние годы он практически никак не взаимодействовал с внешним миром, живя за высокой оградой в особняке в г.Корниш.