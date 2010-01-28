Грузия официально отказалась воевать с Россией

Правительство Грузии на заседании 27 января одобрило стратегию в отношении оккупированных территорий, под названием "Участие путем сотрудничества", сообщает Новости-Грузия.

В ближайшее время документ будет представлен международным организациям и партнерам. Первая презентация планируется 3 февраля в штаб-квартире Совета Европы.

Как заявил госминистр по реинтеграции Темур Якобашвили на брифинге в среду, документ также будет представлен в ОБСЕ, ООН, ЕС. "Не исключено, что уже завтра он будет представлен для ознакомления в ходе Женевских дискуссий по урегулированию ситуации в Грузии", - сказал госминистр.

Что касается реализации документа, как сказал Якобашвили, к июню будет завершена работа над планом его осуществления, а потом уже начнется работа по привлечению доноров.

"Предусмотрено выделение государственного финансирования, а также привлечение средств от бизнесменов, которые готовы содействовать реализации этой программы", сказал Якобашвили.

Он отметил, что в документе однозначно сказано, что Грузия для урегулирования конфликта использует только мирные методы.

"Грузия не собирается восстановить территориальную целостность военным путем. Такой темы в повестке дня не стоит. Ведь военным исходом такой попытки станет война с Россией. Мы к этому не готовимся и надеемся, что и Россия откажется от таких намерений", - сказал Якобашвили.

В то же время, по его слова, восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем возможно. "Этот процесс называется деоккупация", сказал госминистр.

По его словам, в документе отражены все мероприятия, которые планирует осуществить грузинская власть в отношении оккупированных территорий.

"Те граждане Грузии, которые проживают на этих территориях, не должны быть изолированы. Недопустимо, чтобы их судьба зависела только от доброй воли оккупантов", - добавил Якобашвили.

По его словам, надо сделать все, чтобы эти граждане были включены во все мероприятия, процессы и проекты, которые осуществляются на остальной территории Грузии, будь это проекты в сферах образования, культуры, или же по другим социальным направлениям. "Включение граждан в участие в проектах в масшабе всей страны является принципиальным вопросом", отметил Якобашвили.

"У властей Грузии есть механизмы, чтобы представить этот документ абхазской и югоосетинской сторонам. Будут созданы нейтральные рабочие группы, которые будут работать над реализацией этой стратегии. Позже также определятся те международные организации, под эгидой которых будут работать эти группы", - сказал он.