Россия решила стать number one

Россия по итогам 2007 года может превратиться в первую страну в мире по добыче нефти.

Как передает РИА «Новости», об этом заявил первый вице-премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

Д.МЕДВЕДЕВ сказал, что по итогам текущего года у России есть все возможности превратиться в number one по добыче нефти и обойти Саудовскую Аравию.

Он добавил, что при этом у России четвертое место по производству электроэнергии и первое - по добыче газа.

Кроме того, Д.МЕДВЕДЕВ в своем выступлении также подчеркнул, что бесплатного газа ни для кого больше не будет. По его словам, являясь частью европейской экономики и, соответственно, мировой экономики, Россия должна принимать правила, сложившиеся в Европе, да и во всем мире. Это, по его словам, означает, что бесплатного газа ни для кого больше не будет. Первый вице-премьер добавил, что время на адаптацию есть, но его не так много.

Д.МЕДВЕДЕВ заявил, что принять такое решение Россию заставили "не мифические враги извне", а "понимание истинных потребностей российской экономики".