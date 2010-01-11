Таджикистан накануне выборов ввел цензуру в Интернете

В Таджикистане в преддверии парламентских выборов власти потребовали от Интернет-провайдеров заблокировать сайты, известные критикой Президента страны и площадкой для свободной от цензуры дискуссии, сообщает «Рейтер».

"По указанию правительства доступ к некоторым ресурсам, в частности на Centrasia.ru, был заблокирован", - сообщил дежурный службы поддержки компании Telecomm Technology.

Кроме Centrasia.ru, где публикуются материалы различных сайтов стран региона и действует популярный немодерируемый форум, был заблокирован доступ к ресурсу Ariana.su. Этот сайт публикует материалы о семье Президента Таджикистана Эмомали РАХМОНА.

В Таджикистане 28 февраля пройдут очередные парламентские выборы, на которых, как ожидают эксперты, партия власти - Народно-демократическая, возглавляемая Э.РАХМОНОМ, сохранит абсолютное большинство в парламенте.

Запад до сих пор не признавал отвечающими стандартам демократии ни одни выборы в Таджикистане.

В Таджикистане практически все издания, позволявшие себе критику власти, закрыты за налоговые и другие нарушения, отмечает «Рейтер».

Практику блокирования неугодных сайтов власти применяли накануне президентских выборов 2006 года: за месяц до голосования провайдерам также было дано указание заблокировать доступ. После выборов сайты вновь стали доступны.