Индийская армия заменит Ан-32 и Ил-76 на "Боинги"

Министерство обороны Индии и командование индийских ВВС обратились к американской авиастроительной компании "Боинг" с просьбой рассмотреть возможность продажи десяти транспортников Boeing С-17 Globemaster III, сообщает AFP со ссылкой на представителей "Боинг".

По словам главы индийского подразделения "Боинг" Вивека Лалла (Vivek Lall), ВВС Индии намерены заменить состоящие на вооружении российские транспортники Ан-32 и Ил-76, одновременно увеличив свой флот военно-транспортных самолетов.

Предполагаемая сумма сделки не разглашается: "Боинг" не раскрывает стоимость С-17, замечая, что цена может варьироваться в зависимости от модификации. Тем не менее, AFP, ссылаясь на данные, представленные на сайте ВВС США, приходит к выводу, что стоимость одного С-17 может достигать 202,3 миллиона долларов.

Сейчас на вооружении различных стран стоят в общей сложности 212 самолетов С-17. ВВС США располагают 193 самолетами, еще 19 используются ВВС Австралии, Великобритании и Канады.

Лента.ру