Оппозиция Чили требует создать дом-музей Пиночета

Парламентские фракции и руководство оппозиционных партий Чили потребовали от правительства страны учредить дом-музей Аугусто Пиночета в особняке, где экс-диктатор жил последние годы.

Как передает РИА «Новости», со ссылкой на чилийское радио, требование оппозиции последовало за решением кабинета министров Чили объявить национальным памятником государственную резиденцию, которую занимал первый президент-социалист Сальвадор Альенде, погибший во время военного переворота 11 сентября 1973 года, подготовленного и осуществленного генералом А.Пиночетом.

А.Пиночет правил Чили с 1973 по 1990 годы, установив в стране режим жесткой диктатуры. По официальным данным, за время пребывания генерала у власти погибли и пропали без вести от трех до четырех тысяч его политических противников. Однако международные правозащитные организации утверждают , что количество жертв режима достигает 40 тысяч человек.

К моменту смерти 91-летнего диктатора 10 декабря 2006 года в судах Чили, Испании и других стран рассматривалось свыше 300 исков, обвинявших его в преступлениях против человечности, нарушении прав человека, геноциде, пытках и организации тайных концлагерей.

Смерть А.Пиночета вызвала массовые волнения в Чили, в ходе которых пострадали около 100 человек, и углубила раскол между противниками и сторонниками бывшего диктатора. Фактически, чилийское общество остается расколотым на два полюса до сих пор.

Оппозиция мотивирует свое требование необходимостью поиска "путей к единству всех чилийцев".