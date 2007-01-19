Украинские миротворцы будут обеспечивать выборы в сербский парламент

Украинские миротворцы в Косово вместе с представителями других миротворческих контингентов сил КФОР будут обеспечивать безопасность проведения выборов в Парламент Республики Сербия, которые состоятся 21 января.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, в связи с этим, начиная с сегодняшнего дня, украинские миротворцы перешли на усиленный режим несения службы. Ведь в зоне ответственности украинского миротворческого контингента – муниципалитете Штрпце – голосование будет проводиться на 17 участках в 12 населенных пунктах. Несмотря на то, что организацией и проведением выборов занимаются местные органы самоуправления, местная полиция и отделения миссии ООН, на время проведения голосования все населенные пункты и избирательные участки муниципалитета Штрпце будут под надзором украинских миротворцев.

Командование украинского миротворческого контингента разработало план усиления присутствия в зоне ответственности. К несению патрульной службы и на наблюдательных постах дополнительно будет привлечено 58 военнослужащих. На случай возникновения форс-мажорных ситуаций в базовом лагере “Бреза” в постоянном дежурном режиме будет находиться группа быстрого реагирования в количестве 21 военнослужащего.

Необходимо отметить, что в канун выборов ситуация в Косово постепенно накаляется. В течение этой недели, как в зоне ответственности украинского миротворческого контингента, так и по всей территории Косово наблюдается повышенная активность политических движений и партий. В частности, проводятся агитационные митинги и предвыборные акции, в которых принимает участие большое количество местного населения.