В Сан-Паулу обвалилась станция метро (фото)

Фото AFP с места событий

В крупнейшем в Бразилии городе Сан-Паулу произошел обвал на строящейся станции метрополитена, сообщает BBC News. При этом образовался огромный кратер диаметром в 60 метров, в который упали миниавтобус с пассажирами и три самосвала, уточняет AP. Восемь человек считаются пропавшими без вести. По данным местных СМИ, трое рабочих получили ранения в результате этого происшествия.

Автомашина рухнула в 30-метровый провал. Прибывшие на место происшествия спасатели пытаются обнаружить микроавтобус, но поисковой операции препятствует опасность повторного обрушения сводов станции.

По словам вице-президента компании Transcooper, владеющей рухнувшим миниавтобусом, Паулу Роберту дос-Сантоса, с машиной пытаются связаться с помощью сотовой и спутниковой связи. а также по радио.

Местные власти начали расследование по факту обрушения. Движение на улице, где произошел обвал, перекрыто, что привело к образованию многокилометровой пробки в городе. Спасательная операция продолжается.

Лента.ру