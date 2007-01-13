В Сан-Паулу обвалилась станция метро (фото)
17:15, 13 января 2007Мир
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В образовавшийся кратер диаметром 60 метров упал автобус с пассажирами
|Фото AFP с места событий
Автомашина рухнула в 30-метровый провал. Прибывшие на место происшествия спасатели пытаются обнаружить микроавтобус, но поисковой операции препятствует опасность повторного обрушения сводов станции.
По словам вице-президента компании Transcooper, владеющей рухнувшим миниавтобусом, Паулу Роберту дос-Сантоса, с машиной пытаются связаться с помощью сотовой и спутниковой связи. а также по радио.
Местные власти начали расследование по факту обрушения. Движение на улице, где произошел обвал, перекрыто, что привело к образованию многокилометровой пробки в городе. Спасательная операция продолжается.
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