Суд над моряками, задержанными в Грузии, может состояться в эту субботу
21:50, 11 января 2007Мир
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Таковы данные российского консула
Суд над российскими и украинскими моряками, задержанными 10 января грузинскими пограничниками в абхазской акватории Черного моря, может состояться в субботу, 13 января. Об этом сообщил РИА «Новости» по телефону заведующий консульским отделом Посольства РФ в Грузии Валерий ВАСИЛЬЕВ.
Он сообщил, что в данный момент моряки находятся в следственном изоляторе города Поти.
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