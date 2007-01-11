Суд над моряками, задержанными в Грузии, может состояться в эту субботу

Суд над российскими и украинскими моряками, задержанными 10 января грузинскими пограничниками в абхазской акватории Черного моря, может состояться в субботу, 13 января. Об этом сообщил РИА «Новости» по телефону заведующий консульским отделом Посольства РФ в Грузии Валерий ВАСИЛЬЕВ.

Он сообщил, что в данный момент моряки находятся в следственном изоляторе города Поти.