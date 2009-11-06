Польша опровергла сообщение из России о размещении войск США

Министерство иностранных дел Республики Польша опровергло сообщения о просьбе разместить войска США в Польше.

Как заявил РИА «Новости» официальный представитель МИД Польши Петр ПАШКОВСКИЙ, сообщения ряда российских СМИ о том, что глава польского МИД Радослав СИКОРСКИЙ, находясь в Вашингтоне, якобы призвал США разместить американские войска на территории Польши для защиты от возможной агрессии со стороны России, не соответствуют действительности.

По словам П.ПАШКОВСКОГО, одно из российских информационных агентств приписало министру слова, которых он не говорил.

"Похоже, что в данном случае мы имеем дело с намеренной манипуляцией", - сказал П.ПАШКОВСКИЙ.

"На основании записи конференции в Вашингтоне можно просто определить, действительно ли Радослав СИКОРСКИЙ говорил эти слова", - отметил он.

Официальный представитель МИД Польши подчеркнул, что Варшава требует от этого агентства "быстрого и однозначного опровержения в связи с тем, что данное сообщение вызвало далеко идущие реакции (со стороны РФ)".