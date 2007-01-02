Во вторник членом американского Сената впервые станет социалист, сообщает AFP.

Это произойдет, когда кресло сенатора штата Вермонт займет Бернард (Берни) Сандерс, называющий себя "демократическим социалистом".

"Считаю, нашей целью должно быть общество, в котором наряду с сильным предпринимательским классом, создающим богатство и рабочие места, должно быть сильное присутствие государства, гарантирующее всем людям по крайней мере минимальные жизненные стандарты", - так излагает свое политическое кредо Сандерс.

В ноябре 2006 года он выиграл выборы в Сенат в своем штате, получив поддержку 65 процентов избирателей.

Первую серьезную победу политическую победу Берни одержал еще в 1981 году, победив кандидата от демократической партии на выборах мэра в городе Берлингтоне (Burlington). Тогда город получил прозвище "Народная республика Берлингтон".

Лента.ру