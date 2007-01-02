Членом американского Сената впервые станет социалист
Вермонтщина перевыполнила план
Во вторник членом американского Сената впервые станет социалист, сообщает AFP.
Это произойдет, когда кресло сенатора штата Вермонт займет Бернард (Берни) Сандерс, называющий себя "демократическим социалистом".
"Считаю, нашей целью должно быть общество, в котором наряду с сильным предпринимательским классом, создающим богатство и рабочие места, должно быть сильное присутствие государства, гарантирующее всем людям по крайней мере минимальные жизненные стандарты", - так излагает свое политическое кредо Сандерс.
В ноябре 2006 года он выиграл выборы в Сенат в своем штате, получив поддержку 65 процентов избирателей.
Первую серьезную победу политическую победу Берни одержал еще в 1981 году, победив кандидата от демократической партии на выборах мэра в городе Берлингтоне (Burlington). Тогда город получил прозвище "Народная республика Берлингтон".