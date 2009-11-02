В Польшу завезли «свиной грипп» из Украины?

В Польше в приграничном с Украиной Перемышле госпитализированы четыре человека, в том числе один ребенок, с подозрением на заболевание гриппом типа A/H1N1.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, среди госпитализированных семья, которая недавно находилась в Украине, и работник пограничной службы Польши, который работал в пункте пропуска Корчёвая-Краковец (Львовская область).

Ординатор инфекционного отделения больницы в Перемышле Данута МАЛЕХЕР-БОБЕР сказала в прямом эфире TVN24, что у всех госпитализированных те же симптомы болезни: высокая температура (свыше 39 градусов), кашель, боль в горле и общее плохое самочувствие.

По ее словам, хуже всего себя чувствует 10-летний мальчик, у которого, кроме высокой температуры и сильная головная боль, зафиксированы «изменения в легких».

Ординатор добавила, что работник пограничной службы, который также на прошлой неделе побывал в Украине, почувствовал себя плохо где-то с 26 октября, и обратился в больницу после того, как услышал об эпидемии в Украине.

Д.МАЛЕХЕР-БОБЕР сообщила, что 4 госпитализированных человека находятся в отдельном отделении и через несколько часов благодаря анализу будет выяснено, действительно ли они заболели гриппом A/H1N1.

Представитель польской Государственной санитарной службы Томаш МИШТАЛ сказал УНИАН, что общая ситуация в Польше и приграничных с Украиной регионах за выходные не изменилась.

«Никакого роста заболеваний не зафиксировано», - сказал он.

Т.МИШТАЛ сказал, что госпитализация четырех человек является единственным случаем подозрения на грипп A/H1N1, подчеркнув, что диагноз не подтвержден.

«Это лишь подозрения», - сказал он.

Т.МИШТАЛ также сказал, что польские власти пока не планируют ужесточать эпидемиологические меры на общей границе в связи с эпидемией в Украине, которая за последние две недели унесла жизни 64 человек.

Как сообщал УНИАН, 30 октября украинское правительство объявило карантин в 9-ти западных областях Украины после того, как за предыдущие десять дней в стране резко выросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, от которых на тот момент умерли свыше 30 украинцев.

В общей сложности в стране с 29 октября по 1 ноября число больных ОРВИ возросло в 5 раз до более чем 190 человек, а количество госпитализированных в 8 раз до более чем 7,5 тысячи.