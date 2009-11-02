Эксперт допускает, что Россия готовится к новой войне

Концентрация российских воинских частей на Кавказе может означать подготовку России к новой войне.

Такое мнение УНИАН высказал российский военный эксперт Павел ФЕЛЬГЕНГАУЭР, комментируя переброску воинских частей из Подмосковья и других регионов России в Северокавказский военный округ.

Эксперт допустил возможность возобновления весной следующего года крупномасштабных боевых действий в регионе. «То, что на Кавказе концентрируются военные части, – это понятно: там идет война и еще будет», - сказал он.

П.ФЕЛЬГЕНГАУЭР также не верит, что причиной увеличения количества военных на Кавказе является отражение военной агрессии Грузии, о чем говорят официальные лица. «Какое там военное отражение нападения Грузии? Они что - на Ростов пойдут, что ли? Вот российская агрессия против Грузии вполне возможна. Не сейчас, но, начиная с апреля, угроза возвращается», - считает он.

При этом эксперт допустил использование в будущем данной группировки и для конфликта с Украиной, поскольку, находясь в Южном федеральном округе (ЮФО), «войска могут быть повернуты как в одну, так и в другую стороны».

В ближайшем будущем военный конфликт с Украиной, по его мнению, маловероятен, хотя некое обострение политической ситуации может изменить ситуацию. «Конфликт с Украиной – дело будущего. По крайней мере, не в этом году и не в ближайшие несколько лет, скорее всего», считает П.ФЕЛЬГЕНГАУЭР.

При этом он добавил, что России необходимо закончить начатую военную реформу. «К разрешению проблем с Украиной военным путем Россия пока не готова, поскольку сначала необходимо закончить военную реформу. Это, конечно, не 100% запрет. Немецкие генералы тоже предупреждали Гитлера о том, что раньше 1944 года начинать войну никак нельзя, и что они никак не готовы ввиду незаконченности реформы», - напомнил он.

Украина для России в настоящий момент, по словам эксперта, не военная, а политическая проблема, и дальнейшие отношения между странами будут зависеть от результата президентских выборов, поскольку в Москве надеются на приход к власти в Киеве «здоровых сил», с которыми и так можно будет договориться.

«Если придет ЯНУКОВИЧ, то чего - мы с ним воевать будем? А с ТИМОШЕНКО постараются договориться. У нас так всегда – сначала предлагают продать палатку, а уже потом, если купить не получилось, наезжают и сжигают ее», - сказал он.

По словам П.ФЕЛЬГЕНГАУЭРА, в российской правящей элите очень широко распространено мнение о необходимости объединения России с Беларусью, Северным Казахстаном и, по меньшей мере, с 2/3 территории Украины – восточной и южной ее частями. «Об этом писал еще А.СОЛЖЕНИЦЫН – присоединить к России 25-30 млн. славян. Для того чтобы сохранить славянский профиль, России необходимо присоединить славянские православные регионы. Считается, что это решит демографический кризис в России и предотвратит замену славянского населения неславянским. Такая идея широко распространена – об этом в приватном порядке вам скажут министры и большие начальники. Об этом и ПУТИН говорил, когда еще у СОБЧАКА работал: что русские - это разделенная нация, что 30 млн. русских находится за пределами РФ», - сказал эксперт.

Справка УНИАН. 29 октября российская газета «Независимая газета», ссылаясь на свои источники, сообщила, что на базе дислоцированной во Владикавказе 58-й армии сейчас заканчивается формирование оперативного командования, в состав которого вместо двух дивизий войдут семь мотострелковых и одна танковая бригада. Таким образом, количество соединений, действующих в регионе, возрастет как минимум в четыре раза.

Их предназначение – отражение агрессии с южного направления, то есть со стороны Грузии, а также поддержка Объединенной группировки войск, дислоцированной в Чечне и других республиках Северного Кавказа. Кроме этого, авиационные дивизии и полки СКВО преобразуются в военные авиабазы, в штате каждой из них будет находиться не менее пяти эскадрилий. Именно в эти соединения будет поставлена большая часть новой боевой техники, а также самолеты и вертолеты, которые Минобороны намерено приобрести у оборонно-промышленного комплекса в 2010 году.

Собеседник «НГ» не исключил, что в состав округа войдет первый в российской армии дивизион оперативно-тактических ракет «Искандер».

Усиливать группировку войск на Северном Кавказе продолжат и за счет сил специального назначения и разведки Внутренних войск МВД РФ.