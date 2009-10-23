Посол: если ЕС не готов принять Украину, пусть не мешает работать с Китаем

Эксперты считают, что через 20 лет Китай и США сравняются в экономическом развитии, и неизвестно, кто из них будет на первом месте. Об этом в интервью “Левому берегу” сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в КНР Юрий КОСТЕНКО.

“По оценкам многих экспертов, КНР вышла на второе место по развитию в мире после Соединенных Штатов. По прогнозу, через 20 лет Китай и США сравняются в экономическом развитии, и не известно, кто из них будет на первом месте. Трезво оценивая перспективы, нужно выстраивать свою внешнюю политику с учетом этого”, - отметил дипломат.

На вопрос, не будет ли Европейский Союз на нас нажимать из-за сотрудничества с Китаем, поскольку мы согласовываем наши внешнеполитические позиции с ЕС, Ю.КОСТЕНКО ответил: “Гипотетически может, поскольку действие вызывает противодействие. Однако нам нужно исходить из наших национальных интересов. Как известно, сегодня ЕС не готов нас принять в свои члены. Так же далеко мы и от членства в НАТО”.

По словам посла, “национальные интересы Украины должны быть сбалансированными. Мы видим, что сотрудничество с Китаем дает нам выигрыш, и нужно будет дискутировать с европейцами: „Если вы нам не даете безопасный зонтик, не даете инвестиций, то не мешайте нам их искать в мире”.

В то же время, по его словам, “нельзя воспринимать Китай лишь как рынок нашего экономического сотрудничества. Позиция ядерной страны, позиция постоянного члена Совета Безопасности ООН – очень важна для защиты наших интересов. Это тот голос, который не смогут игнорировать. Вспомните позицию Китая по Севастополю в 90-х годах (В 1993 году Госдума России приняла постановление «О статусе города Севастополя». Это было посягательство на территориальную целостность Украины. Киев немедленно обратился в Совет Безопасности ООН, где все участники – среди них и Китай как постоянный член СБ ООН – стали на сторону Украины – „ЛБ”), когда они принципиально выступили в нашу защиту”. Конечно, отметил Ю.КОСТЕНКО, “они это сделали не потому, что очень любят Украину. Как известно, у китайцев своих проблем в отношении сепаратизма очень много, поэтому на любые проявления сепаратизма в мире они как на воду дуют. Но для нас такое заявление по Севастополю было очень важным”.