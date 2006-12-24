Совет Безопасности ООН принял резолюцию о защите журналистов

Совет Безопасности ООН призвал воюющие стороны сделать максимум возможного для защиты журналистов, работающих в зонах вооруженных конфликтов.

Как передает радио «Свобода», в принятой единогласно резолюции Совет выразил глубокую озабоченность "частыми актами насилия в отношении журналистов, сотрудников СМИ и связанного с ними персонала в ходе вооруженных конфликтов, в том числе преднамеренными нападениями в нарушение норм международного гуманитарного права".

Только за этот год, по данным нью-йоркской организации Комитет защиты журналистов, в "горячих" точках планеты при исполнении долга погибли по меньшей 40 журналистов, 28 из которых - в Ираке.

В резолюции осуждаются преднамеренные нападения на журналистов, освещающих вооруженные конфликты или же оказавшихся в зоне боевых действий. В ней содержится призыв ко всем сторонам "положить конец такой практике".