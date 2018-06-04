Форум Совета Европы за будущее демократии будет принимать Киев

21-23 октября в Украине состоится Форум Совета Европы за будущее демократии, который в этом году будет посвящен теме "Избирательные системы: укрепление демократии в XXI веке".

О ходе подготовки к Форуму и некоторых аспектах будущей дискуссии УНИАН рассказал Посол Украины при Совете Европы Евгений Перлыгин.

Евгений Юрьевич, чего, собственно, мы ждаем от проведения этого представительного мероприятия?

Прежде всего, Украина не ждет чего-то для себя, а делает вклад, как делают это и другие страны, в празднование 60-летия Совета Европы, и вклад Украины заключается в организации международного престижного мероприятия, каким, собственно, и есть Форум Совета Европы за будущее демократии. Любая страна, которая проводит такой Форум, получает в первую очередь, признание, поднимает свой международный имидж, престиж. Следует сказать, что прошлогодний Форум был в Мадриде, два года назад - в Стокгольме... То есть страны хотят проводить у себя такие межинституционные собрания, где одновременно собираются представители правительств, парламентов, местных органов власти, журналисты и неправительственные организации, которые на равных принципах, в неформальный атмосфере обсуждают проблемы, волнующие людей уже сейчас, или которые могут появиться перед Советом Европы в будущем.

Что касается Украины, скажу, что у нас, как и в любой другой странк, будет возможность будущие рекомендации Форума использовать для последующего реформирования избирательной системы.

Кроме того, следует отметить, что есть прямая зависимость между избирательной системой, и системой формирования власти, поэтому очень интересно посмотреть, какие системы наиболее практичны в странах-членах Совета Европы с точки зрения применения проходного барьера, разделения между региональным и партийным представительством.

На сегодня есть много исследований, как в частности, исследование Венецианской комиссии, которые утверждают, что если в одном и том же регионе проводить выборы по разным системам, то можно получить противоположные результаты. Соответственно, если система выборов чисто мажоритарная, то и правительство, и другие ветви власти должны формироваться, исходя из этой системы. Если же страна имеет сугубо партийную избирательную систему, то и правительство, и остальные органы власти должны формироваться на основе этой системы. Вместе с тем, как утверждают отдельные депутаты Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), не во всех странах-членах Советы Европы есть четкая зависимость между избирательной системой и последующим формированием ветвей власти. Поэтому очень интересно и важно сбалансировать это. Например, у нас в стране уже не один год идут дискуссии относительно реформы 2004 года. Мы можем посмотреть на эту реформу с точки зрения и избирательных систем. Таким образом, мы ожидаем обогащения опытом и конкретными рекомендациями относительно того, какие вещи нужно учитывать и имплементировать, и в каких ситуациях.

То есть, если я правильно понимаю, задачей Форума не является определение какой-то одной избирательной системы, как единственно правильной, а разработка рекомендаций для существующих в настоящее время избирательных систем ради роста демократичности процесса?

Да, никто не ставит целью выбор одной самой лучшей системы, наоборот, преследуется цель найти характерные черты той или иной системы, которые бы свидетельствовали о демократичности или недемократичности. Второй вопрос, какой процент - 2% или 7% - является оптимальным проходным барьером? Без учета всех составляющих избирательной системы определить оптимум проходного барьера довольно проблематично. Хотя практика подсказывает, что истина находится где-то посередине и потому следует говорить о 3-4% как об оптимальной цифре. Такой проходной барьер, по мнению многих экспертов, не мешал бы демократическому развитию. В то же время есть мнение, что он может быть для мажоритарной и для партийной системы абсолютно разным. Кроме того, проходной барьер, если он неправильно применяется, может лишить до 50% людей, проголосовавших за того или иного кандидата, или партии, представительства в парламенте.

Особо отмечу то, что Совет Европы не будет ни на чем настаивать, поскольку вопрос той или другой модели избирательной системы является исключительным правом страны-члена. Главное - чтобы избирательная система отвечала демократическим нормам. Кроме того, отмечу, что на Форуме не будут обсуждаться условия, в которых работает избирательная система. То есть, это мероприятие постарается искать оптимальные универсальные рекомендации относительно общепризнанного развития избирательных систем в целом.

Существует ли вообще возможность установить какие-то формальные критерии демократичности выборов?

Думаю, что в принципе, теоретически это возможно, и об этом уже говорят. Но на практике мы столкнемся с большой проблемой, когда развитие общества в одних странах отличается от развития общества в других странах. А следовательно, например, доступ наблюдателей на избирательные участки во время подсчета голосов в одних странах может считаться признаком демократизма и служить фактором, предотвращающим фальсификации, а в других странах - давлением на членов комиссий, занятых подсчетом голосов. Поэтому на практике мы скорее всего столкнемся с разными подходами ввиду разного уровня развития общества. Еще один пример: во многих странах Европы присутствие представителя правоохранительных органов на участке считается недопустимым и способным повлиять на ход голосования, в других странах - наоборот, присутствие представителя правоохранительных органов позволяет снизить количество всевозможных эксцессов, которые могут произойти на участке. Соответственно, по многим вопросам будет тяжело сформировать универсальные критерии, что демократично, что нет. В то же время, многие эксперты считают необходимым разработать общие критерии и принципы демократичности выборов и избирательного процесса в целом в виде того или иного международно-правового документа. Именно результаты дискуссии на Форуме могут стать основой для последующей работы в этом направлении.

Какой Вы видите возможность последующего воплощения результатов дискуссий на Форуме в жизнь?

Откровенно говоря, когда мы начали организовывать Форум, одним из первых появился вопрос: как сделать, чтобы результаты Форума были на практике применены в той или другой сфере? Сегодня такая работа проводится в рамках Комитета министров, в Парламентской Ассамблее и в Конгрессе местных и региональных органов власти. Что касается ПАСЕ, то думаю, в начале следующего года будет принято решение поручить Политическому комитету ассамблеи подготовить рекомендации или проект резолюции относительно определенных аспектов избирательных систем. В частности, это может касаться вопроса проходного барьера, и прежде всего рекомендаций относительно его уровня при тех или других условиях функционирования избирательных систем.

Что касается деятельности наблюдателей, общественных организаций в условиях избирательного процесса, уже на сегодня подготовленн проект Кодекса поведения во время выборов, который будет представлен и обсужден на киевском форуме. Скорее всего, это будет документ своеобразных моральных обязательств, но распространение его, пропаганда и обсуждение - это также важный элемент формирования общественного мнения относительно избирательных процессов. Что касается местных органов власти и Конгресса, также существуют вопросы: нужно ли различать систему выборов в местные и в центральные органы власти, нужно ли проводить выборы в один день или, наоборот, развести на 2-3 года – вот эти дискуссии сейчас начинаются в Конгрессе, и мы ожидаем, что будет подготовлен пласт рекомендаций, которые каждая страна сможет принять во внимание.

Самое сложное имплементировать возможные рекомендации Форума через Комитет министров, поскольку решения Комитета обязательны для выполнения, и потому процедура согласования между 47 странами может длиться довольно долго. Ведь мы уже говорили, что выбор модели избирательной системы - это исключительная компетенция стран. Но я вижу перспективу и в этом направлении работы, в первую очередь потому, что Украина через 18 месяцев будет председательствовать в Комитете министров Совета Европы. Одним из приоритетов нашего председательства мы можем определить практическое воплощение договоренностей киевского Форума через Комитет министров и найти соответствующие форматы для подготовки универсальных рекомендаций. Для этого мы как раз будем иметь достаточно времени, и достаточно оснований, в частности потому, что и ПАСЕ, и Конгресс местных и региональных органов власти за это время уже подготовят свои документы, на которые мы сможем ссылаться в своей деятельности в Комитете министров.

Буквально за три недели до начала Форума неожиданно стали звучать заявления, прежде всего, российских депутатов о том, что на Форуме не будет перевода на русский язык. Какова позиция Украины относительно этих упреков, и как проблема может быть решена?

Действительно, российский депутат Сергей Марков очень активно затрагивал этот вопрос на заседании Политического комитета. Но когда звучат такие предложения, мы всегда ссылаемся на принципы организации проведения Форума Советы Европы, содержащиеся в документах, одобренных Комитетом министров, где четко изложено организационное обеспечение Форума. Так вот, Секретариат Совета Европы обеспечивает использование на Форуме двух официальных языков Совета Европы (английского и французского), они за это платят, они посылают своих переводчиков и тому подобное. Дальше - страна-организатор может за свой счет использовать свой государственный язык. Так, например, когда Форум проводился в Швеции, то в связи с высоким уровнем владения английским в этой стране, организаторы решили ограничиться двумя языками, а на многих рабочих группах - вообще использовалась лишь английский. Когда же Форум проводился в Испании, организаторы решили добавить испанский язык, обеспечив на него перевод. Сегодня Украина задекларировала, что обеспечит за свой счет перевод на украинский язык ввиду большого интереса к Форуму со стороны неправительственных организаций и медиа, а также в связи с большим интересом в нашей стране к тематике функционирования избирательных систем. После предоставления соответствующих разъяснений на этом вопрос, в принципе, был исчерпан.

То есть, если у России или любой другой страны есть желание обеспечить перевод на дополнительный язык на свои средства, то это вполне возможно?

Да, это может быть организовано. Единственно, что это очень сложно организовать, поскольку перевод могут осуществлять лишь те переводчики, которые имеют лицензию Совета Европы, и которые заключают соглашение с Советом Европы. Следовательно, если страна желает решить этот вопрос - пожалуйста, организуйте собственных переводчиков, платите за перевод и все. К слову отмечу, что вопрос использования русского языка во время Форума в Испании и Стокгольме никогда не был в повестке дня подготовки к этим мероприятиям.

И, видимо последний вопрос, как бы Вы могли в целом оценить готовность Украины к проведению Форума?

Мы вышли на хороший уровень подготовки. У нас были созданы три рабочие группы, в которые вошли представители министерств юстиции, регионального развития, Госкомтелерадио, неправительственных организаций, неформально работавших над содержательным наполнением Форума. Потому сейчас мы имеем четкий график проведения дискуссий, определены модераторы дискуссий, определено место проведения - Украинский дом, и у нас есть уверенность, что Форум пройдет не только с содержательной, но и с организационной точки зрения на очень высоком уровне.

Беседовал Сергей Воропаев