Умерла Мерседес Соса (фото)

В Буэнос-Айресе скончалась известная народная певица Мерседес Соса, которую называли "Голосом Латинской Америки", которая для аргентинцев она была символом национальной культуры», одной из наиболее ярких представительниц движения 1960-х годов «Новая песня».

Как передает ИТАР-ТАСС, Мерседес ушла на 75-м году жизни в столичной больнице, куда она была доставлена две недели назад с обострением заболевания печени. Последние дни певица находилась в реанимации и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Она начала выступать с песнями в возрасте 15 лет, выиграв конкурс на радио. За свою внушительную творческую карьеру, которая достигла расцвета в начале 1970-х годов, Мерседес выпустила более 70 музыкальных альбомов.

После военного переворота 1976 г. подвергалась преследованиям, в 1979-м была арестована прямо на сцене. В 1980-м эмигрировала, жила во Франции и Испании, вернулась на родину в 1982-м.

Много гастролировала по США и странам Европы, выступала с крупнейшими исполнителями: Лучано Паваротти, Андреа Бочелли, Стингом, Лолитой Торрес, Шакирой, Шико Буарке, Сильвио Родригесом, Пабло Миланесом и др. Песня М.Сосы "Вальдеррама" вошла в фильм Стивена Содерберга “Че” (2008).

В этом году певица выдвинута на получение престижной премии "Грэмми Латинос" сразу в трех номинациях, в том числе за лучший музыкальный альбом года.