США не будут улучшать отношения с Россией за счет Украины или любых других стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Александр ВЕРШБОУ, отвечая на вопрос во время выступления в Дипломатической академии в Киеве.

Он отметил, что администрация Президента США Барака ОБАМЫ уже многое сделала для улучшения отношений с России. При этом А.ВЕРШБОУ отметил, что в Вашингтоне четко видят направления и сферы сотрудничества: где есть общие подходы с Россией, а где они отличаются.

Заместитель министра обороны США также напомнил, что Б.ОБАМА четко высказался в поддержку Соединенными Штатами молодых демократий, в том числе и Украины.

Он добавил, что этот же тезис в Киеве повторил вице-президент США Джо БАЙДЕН.

«Мы можем улучшать отношения с Россией. Для этого есть возможности, но не за счет Украины или других стран Юго-Восточной Европы», - подчеркнул А.ВЕРШБОУ.

Отвечая на вопрос в отношении уступок, на которые США готовы пойти для улучшения отношений с Россией, А.ВЕРШБОУ сказал: «Мы не дадим на откуп интересы третьих сторон ради налаживания отношений с Россией».

«Если мы и пойдем на какие-либо уступки, то лишь за счет своих интересов, а не за счет интересов других стран», - отметил заместитель министра обороны США.