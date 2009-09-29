Китай купит у Канады 80 сверхскоростных поездов

Министерство железных дорог Китая выбрало Bombardier Transportation в качестве поставщика 80 сверхскоростных поездов Zefiro 380 (1 тыс. 120 вагонов) для сети высокоскоростного железнодорожного сообщения страны, сообщает пресс-служба компании.

Общая стоимость контракта, предусматривающего поставку 20 восьмивагонных и 60 шестнадцативагонных поездов, составляет 4 млрд долл. Поставка первого поезда запланирована в 2012 г., а завершение поставок - в 2014-м. Максимальная эксплуатационная скорость Bombardier Zefiro составит 380 км/ч.

Поезда Zefiro 380 будут строиться на совместном предприятии Bombardier Sifang Transportation в Циндао (Китай). Конструкторские работы будут выполняться в Циндао и европейских центрах Bombardier. За управление проектом и обеспечение компонентами будут отвечать предприятия в Европе и Китае.

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