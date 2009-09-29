Польский эксперт: немцы считают Украину европейским государством

Новая власть Германии не будет менять ранее объявленной политики по отношению к Украине, ожидая, в первую очередь, проведения внутренних реформ, необходимых для евроатлантической интеграции. Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН в Польше выразил аналитик Фонда Баторего (Batory Foundation, Варшава) Гжегож ГРОМАДСКИЙ.

«Это дело больше нюансов, а не больших изменений (политики)», - сказал он, комментируя результаты воскресных выборов в Германии.

Эксперт заметил, что проигрыш социал-демократов, лидер которых Франк-Вальтер ШТАЙНМАЕР возглавлял немецкое Министерство иностранных дел, является определенным позитивным сигналом для украинцев, поскольку эта партия больше склонялась к сотрудничеству с Россией. Он напомнил, что Ф.В.ШТАЙМАЕР был одним из ближайших соратников социал-демократического канцлера Герхарда ШРЕДЕРА, известного своими близкими связями с россиянами.

Нынешняя канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, которая благодаря результатам выборов может сохранить за собой этот пост, выросла в Восточной Германии, которая была под воздействием Советского Союза, и что, безусловно, имеет влияние на ее мировоззрение, отметил Г.ГРОМАДСКИЙ. «Она будет поддерживать добрые отношения с РФ, но помнить, что на Востоке есть не только Россия. Это может быть полезным», - сказал аналитик.

Г.ГРОМАДСКИЙ также отметил, что, несмотря на значительное разочарование представителей немецкой элиты в украинской из-за отсутствии реальных реформ после Помаранчевой революции, немцы считают Украину европейским государством. В то же время они в силу своего прагматизма не готовы сейчас заявить о готовности принять украинцев в ряды Евросоюза, который сегодня уже объединяет 27 государств, поскольку сначала, по меньшей мере, надо интегрировать Балканские государства.

«Украина должна быть в ЕС, но не сейчас – в будущем», - сказал эксперт.