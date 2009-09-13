В Польше пытаются продать дом за 36 миллионов долларов

В Польше выставлен на продажу самый дорогой в стране жилой дом, за который владелец хочет получить около 36 миллионов долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, дом общей площадью 3 тыс. кв. м на земельном участке 1,2 га расположен в 20 км от центра Варшавы.

По данным агентства недвижимости Emmerson, которое «ведет» эту продажу, в партере дома есть 170-метровый холл, такого же размера салон, 40-метровый кабинет, 100-метровая библиотека, 70-метровая столовая, 30-метровая кухня и 3 ванные комнаты.

На первом этаже расположены 8 комнат площадью от 40 до 90 метров квадратных. При этом 5 комнат имеют собственную ванную комнату и гардероб. Хозяйственное помещение вместе с гаражом имеет площадь 900 кв. м. Вокруг дома есть сад с небольшим озером и островком, а также фонтан.

Резиденция построена из материалов наивысшего качества: экзотическая древесина, гранит, мрамор, медная электропроводка. Дом имеет собственное водоснабжение и систему обогрева.

Стоимость квадратного метра в этом доме составляет 12 тысяч долларов.

За 36 миллионов долларов можно купить 350 однокомнатных квартир в Варшаве.

Эксперты отмечают, что похожие дома можно даже в лучшем месте под Варшавой или даже в самой в столице купить за 3,5-5 млн. долларов, а за 36 миллионов долларов можно купить прекрасную резиденцию на французской ривьере.

По данным агентства недвижимости Emmerson, средняя цена апартаментов в столице Польши в прошлом году составляла 4,5 тысячи долларов за кв. м. В июне этого года цены на квартиры в Польше стабилизировались после около двух лет колебаний.

Летом средняя цена метра квадратного жилья в Варшаве составляла около 3 тысяч долларов.

По данным агентства REAS, с 2001 по 2008 годы недвижимость в Польше подорожала на 150%, а в столице - на 180%.