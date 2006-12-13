Кабмин поддержал проект соглашения о пересечении границы с Россией

Кабинет Министров Украины поддержал проект межправительственного соглашения о пунктах пропуска через государственную границу между Украиной и Российской Федерацией.

Соответствующее распоряжение правительства размещено сегодня на официальном сайте правительства.

Документ одобряет проект Протокола между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о пунктах пропуска через государственную границу между Украиной и Российской Федерацией.

Распоряжение уполномочивает первого заместителя председателя Госпогранслужбы Павла ШИШОЛИНА подписать данный Протокол, позволив вносить в случае необходимости в его проект изменения не принципиального характера.