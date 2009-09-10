Украина просит Россию разъяснить поправки к ее закону об обороне

Украина обратилась к России с просьбой дать разъяснение поправок к закону об обороне, предусматривающих возможность оперативного использования российской армии за пределами РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам заместитель главы Секретариата Президента Петр ШАТКОВСКИЙ.

“Мы ожидаем ответа российской стороны”, - сказал он.

На вопрос, возможно ли использование воинских формирований России на территории Украины, П.Шатковский ответил: ”Думаю, что нет. Видите, есть позиция официального Кремля и есть позиция отдельных личностей, отдельных неправительственных организаций, в т.ч. антиукраинской направленности”.

Он также выразил надежду, что “здравый смысл восторжествует”, и эти вопросы будут урегулированы.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Государственная дума РФ единогласно в первом чтении приняла инициированные Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ поправки к Закону «Об обороне», которые допускают возможность оперативного использования российских Вооруженных сил за пределами РФ.