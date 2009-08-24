В Польше отмечают 20 лет прихода к власти правительства не коммунистов

20 лет тому назад первое антикоммунистическое правительство Польши пришло к власти. Это называют одним из главных событий в ликвидации «железного занавеса» между Западом и странами Центральной и Восточной Европы.

Правительство Польши было сформировано по результатам первых после Второй мировой войны частично свободных выборов, в которых убедительно выиграли представители демократического профсоюза «Солидарность».

24 августа 1989 года польское правительство возглавил общественный активист и журналист Тадеуш Мазовецкий. В декабре следующего года президентом Польши стал лидер «Солидарности» Лех Валенса.

Радио Свобода