Обама хочет «тихо отдохнуть» в компании жены и спецслужб

Президент США Барак Обама проведет отпуск на тихой ферме на острове Мартас-Винъярд (штат Массачусетс) в компании жены, детей, сотрудников спецслужб и помощников, пишет в понедельник местная газета Vineyard Gazette. По данным издания, Барак и Мишель Обама снимут в конце августа на неделю живописную ферму Blue Heron Farm с яблоневым садом, бассейном, полем для гольфа, баскетбольной площадкой, причалом для лодок и домашним кинотеатром. "По неподтвержденным данным, первая леди Мишель Обама и дети Саша и Малия могут приехать на Мартас-Винъярд немного раньше... а президент затем присоединится к ним для тихого семейного отдыха", - сообщает издание. Стоимость отпуска первой семьи США не разглашается, однако, по данным газеты, стоимость аренды подобной фермы колеблется между 35 и 50 тысячами долларов в неделю.

Несмотря на сообщения в СМИ о том, что Обама намерен неделю отдохнуть на острове, пресс-служба Белого дома о месте отдыха главы государства говорить отказывается, отмечают РИА новости.